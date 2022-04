Stand: 14.04.2022 16:56 Uhr A33 bei Borgloh: 52-Jähriger wird von Lkw erfasst und stirbt

Bei einem Unfall auf der A33 im Landkreis Osnabrück ist am Donnerstagvormittag ein Mann ums Leben gekommen. Laut Polizei hatte er zwischen Hilter und Borgloh/Kloster Oesede aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Wagen schleuderte über die Fahrbahn, schließlich konnte der Mann ihn auf den Seitenstreifen lenken. Dann sei der 52-Jährige ausgestiegen, habe möglicherweise nicht auf den Verkehr geachtet und sei laut Zeugen unvermittelt auf die Fahrbahn getreten, so die Polizei. Dort wurde er von einem Sattelzug erfasst und erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Laut Polizei hat die Staatsanwaltschaft den Leichnam beschlagnahmt, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Mann krankheitsbedingt von der Fahrbahn abkam. Die Bergungsarbeiten dauern voraussichtlich noch bis in die frühen Abendstunden, in dem Bereich kommt es zu langen Staus.

VIDEO: Landkreis Osnabrück: Tödlicher Unfall auf der A33 bei Hilter (1 Min)

