Stand: 31.07.2024 11:34 Uhr A31 zwischen Haren und Lathen nach schwerem Unfall gesperrt

Bei einem Unfall auf der A31 zwischen Haren und Lathen (Landkreis Emsland) ist am Mittwoch eine Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein Auto am Morgen beim Überholen auf einen Lkw aufgefahren. Dadurch geriet der Wagen ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Die 26-jährige Autofahrerin wurde den Angaben zufolge in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die schwer verletzte Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Lkw-Fahrer blieb nach ersten Angaben der Polizei vermutlich unverletzt. Die A 31 war zunächst zwischen Haren und Lathen in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt, inzwischen gilt die Sperrung nur noch in Richtung Leer.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min