Stand: 21.04.2022 07:52 Uhr A31 im Emsland gesperrt: Hühner-Transporter ausgebrannt

Auf der A31 im Emsland ist in der vergangenen Nacht ein Viehtransporter in Brand geraten. Rund 5.300 Hühner sind dabei verendet. Nach Angaben der Polizei hatte der Lkw einen Reifenschaden und fing kurz darauf Feuer. Der Fahrer blieb unverletzt. Als die Feuerwehr am Einsatzort zwischen Lathen und Dörpen eintraf, stand bereits der ganze Lkw in Flammen. Insgesamt waren vier Ortsfeuerwehren mit 60 Einsatzkräften an dem Löscheinsatz beteiligt. Die Autobahnpolizei geht davon aus, dass der Lastwagen erst im Laufe des Vormittags geborgen sein wird. in Richtung Emden ist die A31 heute Morgen voll gesperrt.

