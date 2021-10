Stand: 03.10.2021 11:06 Uhr A31 im Emsland: Polizei stoppt sturzbetrunkenen Lkw-Fahrer

Die Polizei hat einen offenbar sturzbetrunkenen Lkw-Fahrer auf der Autobahn 31 im Emsland gestoppt. Laut Autobahnpolizei hatte der 46-Jährige am späten Samstagabend mehrfach die Leitplanken auf beiden Seiten der Fahrbahn in Richtung Leer beschädigt. Die Beamten stoppten den Lkw. Beim Gespräch mit ihnen konnte sich der Fahrer kaum auf den Beinen halten. Die Polizisten brachten ihn in eine Ausnüchterungszelle und fuhren den Lkw auf den nächstgelegenen Autobahnparkplatz. Das Ergebnis einer Blutprobe stand am Sonntagmorgen noch aus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 03.10.2021 | 11:00 Uhr