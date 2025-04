Stand: 09.04.2025 10:06 Uhr A31: Transporter kollidiert mit Auto und Lkw - zwei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A31 bei Wietmarschen (Grafschaft Bentheim) sind am Dienstagabend zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 67-jährige Fahrer eines Transporters beim Wechseln auf den Überholstreifen offenbar ein Auto übersehen. Den Angaben zufolge versuchte der 53-jährige Autofahrer noch, auszuweichen, kollidierte aber mit dem Transporter. Dieser sei durch den Aufprall gegen einen Lkw geschleudert worden und auf die Seite gekippt, so die Polizei. Das Auto fuhr den Angaben zufolge gegen die Mittelschutzplanke und anschließen ebenfalls gegen einen Lkw. Der Fahrer des Transporters und der Autofahrer wurden leicht verletzt. Für die Reinigungsarbeiten war die Autobahn zwischen Wietmarschen und Lingen in Richtung Süden gesperrt. Laut Polizei entstand ein Schaden von 19.000 Euro.

VIDEO: Zwei Verletzte bei Unfall auf A31 bei Wietmarschen (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min