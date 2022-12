Stand: 27.12.2022 11:55 Uhr A31: Polizei sucht Falschfahrer vom zweiten Weihnachtstag

Die Polizei sucht in Westniedersachsen nach einem Falschfahrer von der Autobahn 31. Die oder der Unbekannte war nach ersten Erkenntnissen am Montag an der Anschlussstelle Meppen-Nord von der Ausfahrt auf die Bundesstraße 402 in verkehrter Richtung auf die A31 aufgefahren. Innerhalb weniger Minuten gingen bei der Polizei mehr als 20 Notrufe ein, mehrfach kam es Zeugen zufolge zu gefährlichen Situationen. In einem Fall soll der Falschfahrer zwischen zwei entgegenkommenden Fahrzeugen hindurch gefahren sein. Danach soll das Fahrzeug einige Minuten mit eingeschalteter Warnblinkanlage gestanden haben. Während die Polizei den Verkehr in Richtung Emden sicherte, nutzte der Falschfahrer die Gelegenheit, um zu wenden und unerkannt weiterzufahren. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05908) 934 81 15 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 27.12.2022 | 13:30 Uhr