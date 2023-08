Stand: 25.08.2023 06:18 Uhr A30 bei Osnabrück wird übers Wochenende voll gesperrt

Zwischen dem Autobahnkreuz Osnabrück-Süd und der Anschlussstelle Osnabrück-Nahne wird die A30 an diesem Wochenende in Fahrtrichtung Amsterdam voll gesperrt. Die Sperrung beginne heute um 19 Uhr und ende am Montag um 5 Uhr, teilte die Autobahn Westfalen mit. Grund sei eine Erneuerung der Fahrbahndecke. Auf dem Teilstück werde nach Auskunft der Autobahn Westfalen Lärm mindernder, offenporiger Asphalt (OPA) eingebaut.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 25.08.2023 | 06:30 Uhr