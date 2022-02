Stand: 11.02.2022 08:21 Uhr A30: Zoll stellt zwölf Kilogramm Kokain sicher

Osnabrücker Zöllner haben bei einer Fahrzeugkontrolle Kokain im Wert von mehr als 800.000 Euro entdeckt. Der Fahrer wurde nach Angaben eines Sprechers festgenommen. Ein Richter am Amtsgericht Nordhorn hat bereits Haftbefehl erlassen. Der mutmaßliche Drogenschmuggler war aus den Niederlanden eingereist und auf einem Parkplatz an der A30 kontrolliert worden. Die insgesamt zwölf Kilogramm Kokain befanden sich in einem Paket im Kofferraum seines Autos.

