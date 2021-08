Stand: 31.08.2021 10:22 Uhr A30: Falschfahrerin verursacht Unfall mit drei Verletzten

Auf der A30 hat eine Falschfahrerin in Höhe von Bad Bentheim einen Unfall verursacht. Die 82-Jährige war laut Polizei am Montagnachmittag von einem Rastplatz in falscher Richtung auf die Autobahn aufgefahren. Dort stieß ihr Wagen frontal mit einem anderen Auto zusammen. Die Rentnerin und zwei Frauen im Alter von 62 und 34 Jahren in dem anderen Wagen wurden dabei schwer verletzt. Alle wurden in Krankenhäuser gebracht. Feuerwehr und mehrere Rettungswagen waren im Einsatz. Die A30 war während der Aufräum- und Bergungsarbeiten für mehrere Stunden halbseitig in Richtung der Niederlande gesperrt.

