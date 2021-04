Stand: 23.04.2021 08:29 Uhr A30: Bundespolizei stellt geschmuggeltes Bargeld sicher

Bei einer Fahrzeugkontrolle an der deutsch-niederländischen Grenze hat die Bundespolizei rund 540.000 Euro Euro Bargeld beschlagnahmt. Den Angaben zufolge wurde das Geld bei zwei Männern an der A30 in der Grafschaft Bentheim gefunden. Sie hatten es in Plastiktüten transportiert. Gegen die Männer im Alter von 32 und 34 Jahren wird jetzt wegen des Verdachts der Geldwäsche ermittelt. Wer mehr als 10.000 Euro beim Grenzübertritt bei sich hat, muss das gegenüber dem Zoll anzeigen.

