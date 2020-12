Stand: 07.12.2020 15:54 Uhr A30: Bundespolizei entdeckt Drogen im Wert von 10.000 Euro

Die Bundespolizei hat bei Kontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze zwei mutmaßliche Drogenkuriere geschnappt. Nach Angaben eines Sprechers stellten die Beamten Rauschmittel im Wert von insgesamt rund 10.000 Euro sicher. Im ersten Fall entdeckten die Fahnder bei einem 33-Jährigen an der A30-Ausfahrt Gildehaus 300 Gramm Amphetamin, rund 36 Gramm Marihuana sowie geringe Mengen Haschisch und Hanfsamen. Außerdem hatte der Mann einen Elektroschocker ohne Prüfzeichen und ein selbst verlängertes Messer dabei. Am Sonntag nahmen die Beamten zudem einen Mann fest, der rund 90 Gramm Kokain und rund 50 Gramm Marihuana sowie kleine Mengen Haschisch und Rauschpilze über die Grenze schmuggeln wollte.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 07.12.2020 | 17:00 Uhr