Stand: 08.03.2021 08:53 Uhr A30: Betrunkener Mann fällt bei Tempo 100 aus dem Auto

Auf der A30 bei Osnabrück ist am Sonntag ein Mann aus einem fahrenden Auto gefallen. Laut Autobahnpolizei verletzte sich der 36-Jährige dabei schwer am Kopf. Den Angaben zufolge waren fünf Menschen in dem Wagen, als der Mann bei Tempo 100 auf die Autobahn fiel. Die Polizei geht davon aus, dass er den Unfall selbst verschuldet hat. Es gebe keine Hinweise darauf, dass er gestoßen wurde, sagte ein Polizeisprecher NDR.de. Ein Atemalkoholtest hatte bei dem Mann 2,7 Promille ergeben. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn war Richtung Niederlande vorübergehend gesperrt.

