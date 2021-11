Stand: 19.11.2021 22:00 Uhr A1 zwischen Holdorf und Neuenkirchen-Vörden gesperrt

Die A1 ist in der Nacht von Freitag auf Sonnabend zwischen den Anschlussstellen Holdorf und Neuenkirchen-Vörden in Richtung Dortmund voll gesperrt. Grund sind Bauarbeiten auf Höhe der Raststätte Dammer Berge. Die Autobahn soll am Sonnabend gegen 5 Uhr wieder freigegeben werden, teilte die Betreibergesellschaft mit.

