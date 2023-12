Stand: 14.12.2023 15:18 Uhr A1 zwischen Bremen und Osnabrück am Wochenende voll gesperrt

An diesem Wochenende müssen Autofahrer wieder mit Problemen im Bereich der A1 rechnen. Die Autobahn wird sowohl in Richtung Bremen als auch in Richtung Osnabrück voll gesperrt. Grund ist der Abbau einer Behelfsbrücke. Die Sperrung beginnt am Samstagabend um 20 Uhr und dauert bis Sonntagmorgen um 10 Uhr. In Fahrtrichtung Bremen ist die Strecke ab Neuenkirchen-Vörden betroffen und in Fahrtrichtung Osnabrück ab Holdorf.

