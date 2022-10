Stand: 18.10.2022 13:25 Uhr A1 bei Neuenkirchen-Vörden: Vollsperrung am Wochenende

Auf der A1 im Landkreis Vechta kann es am Wochenende zu größeren Problemen kommen: Die Autobahn wird Freitag ab 22 Uhr bis Sonntag um 14 Uhr zwischen Neuenkirchen-Vörden und Holdorf gesperrt. In dem Abschnitt wird eine Brücke abgerissen, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Umleitungen sind ausgeschildert. Wegen der Herbstferien in mehreren Bundesländern könnte es auch auf den Ausweichstrecken zu Verzögerungen kommen.

