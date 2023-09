Stand: 18.09.2023 12:41 Uhr A1 bei Neuenkirchen-Vörden: Auto verunglückt in Baustelle

Im Bereich einer Baustelle auf der A1 nahe Neuenkirchen-Vörden (Landkreis Vechta) ist am Montagmorgen ein Auto gegen einen Fahrbahnteiler gefahren. Der 28-jährige Fahrer wurde laut Polizei leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Der Mann sei aus ungeklärter Ursache frontal gegen die spitz zulaufende Leitplanke geprallt, hieß es. Anschließend drehte sich der Wagen und kam quer zur Fahrbahn zum Stillstand. Der Fahrer hatte offenbar noch Glück: Spezielle Dämpfungselemente an der Spitze der Leitplanke federten den Aufprall nach Angaben eines Polizeisprechers ab. Wegen des Unfalls wurde die A1 zwischen Bramsche und Neuenkirchen-Vörden in Fahrtrichtung Bremen bis etwa 10 Uhr gesperrt. Es kam zu einem Stau von mehreren Kilometer Länge.

VIDEO: A1: Sperrung nach Unfall im Baustellenbereich (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 18.09.2023 | 09:30 Uhr