Stand: 10.08.2023 17:46 Uhr A1 bei Bramsche: Polizei stoppt Flucht mit zehnjährigem Kind

Die Osnabrücker Autobahnpolizei hat am Mittwochabend offenbar eine grenzüberschreitende Kindesentziehung verhindert. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, stoppte eine Polizeistreife auf der A1 bei Bramsche (Landkreis Osnabrück) ein Fahrzeug mit dänischem Kennzeichen. Die französischen Behörden hatten gemeldet, dass dieses Auto aus dem französischen Ort Champigneulles bei Nancy flüchtig sei. Gegen den Beifahrer, einen 43 Jahre alten Mann, besteht demnach der Verdacht, sein eigenes Kind entführt zu haben. Ebenfalls in dem Fluchtwagen befand sich laut Polizei der 28-jährige Fahrer und der zehnjährige Sohn des Beifahrers. Die Erwachsenen wurden demnach in Gewahrsam genommen, das Kind wurde der Jugendhilfe übergeben. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

