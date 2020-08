Stand: 10.08.2020 21:36 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

A1: Lkw fährt bei Osnabrück in Stauende - ein Toter

Auf der Autobahn 1 bei Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) hat sich am Montagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Bei dem Zusammenstoß kam laut Polizei eine Person ums Leben. Drei weitere Personen erlitten Verletzungen. An dem Unfall zwischen Wallenhorst und Osnabrück-Hafen waren zwei Lkw und zwei Pkw beteiligt. Die Autobahn soll für die Bergungsarbeiten ab Bramsche in Richtung Münster bis in die Nacht gesperrt bleiben.

Person bei Unfall auf A1 tödlich verletzt 10.08.2020 19:00 Uhr Auf der A1 ist es bei Osnabrück am Montag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Mindestens ein Mensch kam dabei ums Leben und mindestens zwei Personen wurden schwer verletzt.







4,4 bei 5 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Pkw-Fahrer stirbt unter Auflieger

Der Unfallverursacher hatte offenbar einen Rückstau auf dem Hauptfahrstreifen übersehen. Er war "ungebremst auf ein Stauende gefahren", wie die Autobahnpolizei Bramsche NDR.de sagte. Durch die Wucht schob er einen der beiden Pkw unter den Auflieger des zweiten Sattelzugs. Der Pkw-Fahrer erlitt tödliche Verletzungen. Das Trümmerfeld erstreckte sich über rund 300 Meter. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Sachschaden bei rund 150.000 Euro.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 10:00 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Osnabrück NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (10:00 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 10.08.2020 | 17:30 Uhr