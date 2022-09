Stand: 28.09.2022 07:19 Uhr A1: Lastwagen fährt in Absperrung - Öl läuft aus

In der Nacht zu Mittwoch ist in Osnabrück ein Lastwagen auf der A1 auf eine Baustellenabsperrung aufgefahren. Der Fahrer war Richtung Bremen unterwegs als sich der Unfall ereignete, wie ein Sprecher der Polizei Osnabrück mitteilte. Der Lkw schob infolgedessen eine Baustellen-Warntafel sowie einen sich dahinter befindenden Pritschenwagen vor sich her. Durch den Unfall wurden Trümmer auf der Fahrbahn verstreut, Öl lief aus dem Sattelzug aus. Der Verkehr konnte während der Aufräumarbeiten am frühen Mittwochmorgen auf dem Hauptfahrstreifen weiterlaufen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

