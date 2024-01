Stand: 04.01.2024 09:37 Uhr A1: Falschfahrerin ignoriert Polizei und fährt weiter

Auf der A1 ist eine Autofahrerin am Montagabend von der Rastanlage "Dammer Berge" in der falschen Richtung auf die Autobahn gefahren. Zeugen riefen die Polizei. Ein Streifenwagen erreichte die Falschfahrerin und fuhr parallel zu ihr. Wie die Polizei mitteilte, ignorierte die Fahrerin jedoch alle Anhalte-Signale und setzte als Reaktion lediglich ihre Kapuze auf. Währenddessen sperrten Polizisten in Höhe Lohne/Dinklage die Autobahn. An der Sperrung hielt die Frau schließlich an. Laut Polizei stand sie unter Alkoholeinfluss, ein Test ergab demnach 1,8 Promille. Der Frau aus Bramsche wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei stellte ihren Führerschein sicher und ermittelt unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Obwohl wegen der Falschfahrt zahlreiche Autos und Lkw ausweichen mussten, sei glücklicherweise niemand verletzt worden und kein Schaden entstanden, so die Polizei.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.01.2024 | 13:30 Uhr