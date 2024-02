A1: Betrunkener Vater baut Unfall mit Kindern in geklautem Auto Stand: 01.02.2024 16:02 Uhr Bei einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei sind am Donnerstagmorgen drei Menschen verletzt worden - unter ihnen zwei Kleinkinder. Laut Polizei hatte der 43-jährige Vater in Osnabrück ein Auto gestohlen.

In dem Fahrzeug nahm er demnach seine beiden ein und zwei Jahre alten Kinder mit. Einsatzkräfte der Polizei nahmen die Verfolgung auf. Mit erhöhter Geschwindigkeit sei der Mann über die A33 und die A30 bis auf die A1 Richtung Bremen geflüchtet, so die Polizei. In der Autobahnabfahrt Osnabrück-Hafen sei das Auto dann von der Straße abgekommen, über eine Leitplanke gefahren und gegen einen Baum geprallt.

Vater hatte keinen Führerschein

Der Mann und die beiden Kinder kamen laut Polizei verletzt in ein Krankenhaus. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 43-Jährigen ergab einen Wert von 0,8 Promille. Zudem besitzt der Mann laut Polizei keinen Führerschein. Die Beamten ermitteln unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung.

