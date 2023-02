Stand: 25.02.2023 12:20 Uhr A1: Autotransporter mit Luxuslimousinen kippt um

Bei Holdorf im Landkreis Vechta ist am späten Freitagnachmittag ein Autotransporter von der A1 Richtung Bremen abgekommen und umgekippt. Der Transporter hatte sechs hochwertige Limousinen und SUVs geladen, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Der Unfall ereignete sich in einem schmalen Baustellenbereich. Der geschätzte Schaden liegt laut den Beamten bei mindestens 250.000 Euro. Die Autobahn musste in Richtung Norden bis in die frühen Morgenstunden vollständig gesperrt werden.

