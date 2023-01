Stand: 19.01.2023 22:28 Uhr A1: Auto fährt ungebremst auf Lkw auf - Fahrer stirbt

Ein 59-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag bei einem Unfall auf der Autobahn 1 bei Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf einen Lkw auf. Das Auto schob sich bis zum Heck unter den Sattelzug. Laut Polizei verstarb der Autofahrer noch am Unfallort. Die A1 zwischen Osnabrück Nord und Bramsche war für Bergungsarbeiten bis in die späten Abendstunden voll gesperrt.

VIDEO: A1 bei Wallenhorst: 59-Jähriger tödlich verunglückt (1 Min)

