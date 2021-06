Stand: 15.06.2021 09:11 Uhr A1-Ausbau startet: Urlauber müssen mit Staus rechnen

Urlauber, die in den kommenden Wochen durch den Westen Niedersachsen fahren, müssen mit Problemen auf der A 1 rechnen. Die Autobahn wird in den kommenden vier Jahren auf knapp 30 Kilometer zwischen Lohne-Dinklage und Bramsche ausgebaut. Details dazu stellt die Autobahn GmbH des Bundes heute vor. Bereits in den vergangenen Tagen gab es mehrere Unfälle und Vollsperrungen in dem engen Bereich der Baustelle.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min