99-jährige Zwillinge aus Osnabrück sterben am selben Tag

In Osnabrück sind 99 Jahre alte Zwillingsbrüder am selben Tag gestorben. Wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" unter Berufung auf deren Töchter, den Bestatter und Traueranzeigen schreibt, starben Friedrich und Levert Rost bereits im April im Abstand weniger Stunden. Wenige Monate vor den Brüdern waren demnach deren Frauen verstorben. In der Großfamilie hätten die vier nur "das Kleeblatt" geheißen, sagte eine der Töchter der Zeitung. Die vier seien sich sehr nah gewesen. Nun seien sie innerhalb von drei Monaten gestorben. "Wie ein Kartenhaus, das keinen Halt mehr hat, wenn eine Karte wegfällt", sagte eine andere Tochter der Zeitung.

