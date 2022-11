Stand: 09.11.2022 12:16 Uhr 88-Jährige wird bei Unfall in Nordhorn schwer verletzt

Am Dienstagmorgen hat sich in Nordhorn (Landkreis Emsland) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Person verletzt wurde. Eine 88-Jährige überquerte gegen 10 Uhr in ihrem Elektrorollstuhl die Straße in Richtung eines dortigen Supermarktes. Dabei übersah sie das Auto eines 23-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Frau schwer verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 09.11.2022 | 13:30 Uhr