Stand: 11.04.2024 06:21 Uhr 85.000 Euro mit Handtaschendiebstählen erbeutet? Prozess startet

Am Landgericht Osnabrück beginnt heute ein großer Prozess wegen Taschendiebstahls in Supermärkten. Angeklagt sind vier Frauen. Allein einer 47-jährigen Angeklagten werden mehr als 170 Straftaten vorgeworfen. Opfer waren überwiegend ältere Kundinnen in Discountern. Die Frauen sollen den Kundinnen jeweils den Geldbeutel aus der Handtasche geklaut haben, um so an das Bargeld und die EC-Karten zu kommen. Insgesamt soll die Bande so rund 85.000 Euro erbeutet haben. Die Taten ereigneten sich seit November 2022 unter anderem in Osnabrück, Bramsche und Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) und in Lathen (Landkreis Emsland).

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 11.04.2024 | 06:30 Uhr