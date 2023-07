Stand: 15.07.2023 09:30 Uhr 85-Jähriger stirbt bei schwerem Verkehrsunfall in Sögel

Am Freitag kam es in Sögel im Landkreis Emsland auf der L53 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 85-Jähriger tödlich verletzt wurde. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der Mann mit seiner 82 Jahre alten Beifahrerin im Auto Richtung Lathen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache sei das Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Auto eines 56-Jährigen kollidiert, hieß es. Der 85-Jährige starb, seine Beifahrerin sowie der 56-Jährige wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Neben Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarzt und Polizei war auch ein Notfallseelsorger im Einsatz.

