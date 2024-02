Stand: 15.02.2024 09:32 Uhr 85-Jährige wird bestohlen - Angehörige stoppen Taschendiebin

Angehörige einer 85-Jährigen haben in Osnabrück eine mutmaßliche Taschendiebin gestellt. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag war die 37-Jährige der Seniorin in eine Bankfiliale im Stadtteil Sutthausen gefolgt und hatte ihr auf dem Rückweg die Geldbörse aus der Tasche genommen. Die Angehörigen beobachteten den Vorfall am Samstagmittag zufällig aus der Ferne. Sie stellten die 37-Jährige und übergaben sie der alarmierten Polizei. Neben der Geldbörse fanden die Beamten bei ihr Beweismittel, die auf weitere, gewerbsmäßige Taten hindeuten könnten.

