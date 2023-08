Stand: 29.08.2023 13:50 Uhr 84-Jährige nach Zusammenstoß mit Fahrrad in Lebensgefahr

Vor einem Supermarkt in Osnabrück ist am Montagnachmittag eine Frau mit einem Fahrrad zusammengestoßen. Die 84-Jährige stürzte und zog sich dabei lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Der Radfahrer flüchtete. Laut Polizei hatte die 84-Jährige den Supermarkt verlassen und war zu einem angrenzenden Bussteig gegangen. Dort kam es zum Zusammenstoß. Bis zum Eintreffen von Rettungsdienst und Notarzt kümmerten sich Erstherlferinnen und Ersthelfer um die Verletzte. Der Radfahrer blieb noch kurz am Unfallort, fuhr dann aber weiter. Zeugen zufolge ist der Mann etwa 1,70 Meter groß, hat einen dunklen Teint, kurze, schwarze Haare und einen Bart. Zum Unfallzeitpunkt trug er eine weiße Jacke und hatte einen blauen Rucksack. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0541) 327 25 15 entgegen.

