Stand: 03.04.2024 12:37 Uhr 82-jähriger Radfahrer stirbt nach Sturz im Krankenhaus

Nach einem Sturz mit dem Fahrrad in Heeden (Landkreis Emsland) ist ein 82-Jähriger in der Nacht zu Mittwoch gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Dienstag mit vier weiteren Radfahrern auf dem Radweg entlang der Ems in Richtung Herbrum unterwegs. Dort fuhr er demnach aus noch ungeklärter Ursache gegen einen Absperrpfosten. Den Angaben zufolge stürzte der Radfahrer und verletzte sich dabei schwer. Nach einer ärztlichen Versorgung vor Ort kam der 82-Jährige in ein Krankenhaus in Meppen. Dort sei er in der Nacht verstorben, so die Polizei.

