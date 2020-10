Stand: 09.10.2020 12:05 Uhr 82-Jähriger stirbt nach Hausbrand in Haren

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Haren (Emsland) ist ein Mann ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war das Feuer am Freitagmorgen ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, befand sich ein Bewohner noch in dem Gebäude. Der 82-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus, dort verstarb er dann. Das Wohnhaus wurde durch das Feuer stark beschädigt. Die Brandursache ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 09.10.2020 | 13:30 Uhr