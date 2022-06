Stand: 05.06.2022 09:40 Uhr 82-Jähriger stirbt bei Autounfall in Emlichheim

Ein 82 Jahre alter Mann ist bei einem Autounfall in Emlichheim in der Grafschaft Bentheim ums Leben gekommen. Laut Polizei war der Mann am Sonnabend in Richtung Bülten unterwegs. Er kam von der Straße ab und prallte mit seinem Wagen gegen ein Andreaskreuz mit Ampelanlage. Die Unfallursache war vorerst unklar. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

