Stand: 27.01.2023 05:49 Uhr 800.000 Euro Schaden: Brand zerstört Schützenhaus in Samern

In der Gemeinde Samern im Landkreis Grafschaft Bentheim hat ein Feuer am Donnerstagabend das Schützenhaus zerstört. Verletzte gab es keine, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Feuerwehr war mit mehr als 120 Kräften vor Ort. Ein Bagger musste das Gebäude Stück für Stück abreißen, damit die Feuerwehr an die Brandherde kommen konnte. Außerdem mussten Waffen und Munition aus dem Gebäude geschafft werden. Die Feuerwehr war bis Freitagmorgen damit beschäftigt, Glutnester zu beseitigen. Der Schaden wird auf etwa 800.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar.

