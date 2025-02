Stand: 27.02.2025 06:57 Uhr 80.000 Kilowattstunden: Immer mehr Solarstrom in Osnabrück

In Osnabrück wird immer mehr Sonnenstrom produziert. Wie die Stadtwerke mitteilten, habe sich die Leistung des Solarstroms in den vergangenen drei Jahren verdoppelt. Insbesondere die Anzahl von kleinen Anlagen wie Balkonkraftwerken hat demnach zugenommen. Die Leistung der installierten Photovoltaik-Anlagen stieg von 38.000 Kilowattstunden auf fast 80.000 Kilowattstunden. Das sei genug, um rund 20.000 Haushalte in Osnabrück versorgen zu können und ein wichtiges Zeichen für die ausgerufenen Klimaziele von Bund und Ländern, so die Stadtwerke. Die Transformation sei aber nur mit einem Netzausbau möglich, heißt es weiter. Wenn PV-Anlagen, Ladesäulen für E-Autos und Wärmepumpen an das Netz angeschlossen werden sollen, dann müssten auch mehr Baustellen in Kauf genommen werden, um der Energiewende und dem höheren Strombedarf gerecht zu werden.

Weitere Informationen Solarausbau: Diese Landkreise stellen die meisten Anlagen auf Im gesamten Land sind 2023 wieder mehr Anlagen ans Netz gegangen - vor allem aber im Emsland, in Osnabrück und Hannover. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 27.02.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück