Stand: 25.01.2022 08:30 Uhr 80.000 Euro Schaden durch Carportbrand in Melle

Der Brand eines Carports hat in der Nacht zu Dienstag einen Schaden von geschätzt 80.000 Euro verursacht. Laut Polizei war das Feuer in Melle (Landkreis Osnabrück) aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen. Ein Auto in dem Unterstand brannte aus, die Dächer zweier angrenzender Wohnhäuser wurden beschädigt.

