Stand: 01.09.2021 11:19 Uhr 8.000 Zuschauer bei Heimspiel von VfL Osnabrück zugelassen

Beim Heimspiel des Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück am kommenden Montag können fast 8.000 Zuschauer in das Stadion an der Bremer Brücke kommen. Das sind 50 Prozent der Gesamtkapazität. Für das Spiel gegen Victoria Köln wird abhängig vom Tribünenbereich die 2G- oder die 3G-Regel angewandt. Die Karten müssen vor dem Spiel gebucht werden, teilte der Verein mit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 01.09.2021 | 07:30 Uhr