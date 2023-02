Stand: 20.02.2023 13:53 Uhr 77-Jähriger wird mit 250 Cannabispflanzen im Auto erwischt

Bei einer Kontrolle auf der A30 haben Bundespolizisten 250 Cannabispflanzen beschlagnahmt. Sie waren am Freitag im Auto eines 77-Jährigen gefunden worden, der aus den Niederlanden kam, teilte die Behörde am Montag mit. Nachdem sie den Wagen an der Abfahrt Bad Bentheim angehalten hatten, entdeckten die Beamten vier Kartons, in denen die Pflanzen verstaut waren. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den 77-Jährigen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 20.02.2023 | 14:30 Uhr