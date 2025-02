Stand: 20.02.2025 11:31 Uhr 77-Jähriger stirbt nach Küchenbrand in Geeste

Nach einem Brand in einem Wohnhaus in Geeste (Landkreis Emsland) ist ein 77-Jähriger im Krankenhaus gestorben. Laut Polizei war das Feuer am vergangenen Donnerstag in der Küche im Erdgeschoss eines Wohnhauses ausgebrochen. Rettungskräfte konnten den Mann noch befreien, er wurde zunächst schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Sonntag erlag er nach Polizeiangaben seinen Verletzungen. Bei dem Feuer hatte auch ein 38-jähriger Feuerwehrmann, der als Ersthelfer vor Ort war, eine Rauchgasvergiftung erlitten. Die Höhe des entstandenen Schadens steht nicht fest, auch die Brandursache ist laut Polizei unklar.

Weitere Informationen Abonnieren Sie hier den NDR Feuerwehr-Podcast Mein Einsatz In der ARD Audiothek hören Sie die neuesten Folgen vom NDR Feuerwehr-Podcast Mein Einsatz zuerst. extern

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 20.02.2025 | 08:30 Uhr