76-Jähriger fährt in Tankstellen-Shop

In Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) ist am Dienstagmittag ein 76-Jähriger mit seinem Wagen in einen Tankstellen-Shop gefahren. Der Mann war aus Bad Iburg in Richtung Osnabrück unterwegs, als er plötzlich gesundheitliche Probleme bekam. Daraufhin wollte er auf ein Tankstellengelände zum Halten auffahren. Dies war ihm aus gesundheitlichen Gründen in diesem Moment nicht möglich, teilte die Polizei mit. Der Wagen fuhr in den Eingangsbereich des Tankstellenshops. Weil zunächst ein schwerer Verkehrsunfall gemeldet worden war, waren neben der Polizei auch Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt alarmiert worden. Letztlich blieb der 76-Jährige unverletzt. Er wurde dennoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Andere Personen kamen nicht zu Schaden. Wie hoch der entstandene Schaden am Tankstellengebäude und Wagen ist, konnte die Polizei am Dienstag noch nicht sagen.

