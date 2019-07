Stand: 10.07.2019 08:44 Uhr

75-Jährige getötet? Mordprozess in Osnabrück

Entführung, Erpressung, schließlich Mord - drei Männer im Alter von 24 bis 43 Jahren müssen sich wegen dieser Vorwürfe ab heute vor dem Landgericht Osnabrück verantworten. Das Opfer: eine 75 Jahre alte Frau aus Melle. Die Männer sollen sie im vergangenen Dezember entführt, erpresst, beraubt und anschließend getötet haben. Vor Gericht steht zudem ein 34-jähriger Komplize.

Videos 00:58 Niedersachsen 18.00 Verhaftungen im Fall der Getöteten von Melle Niedersachsen 18.00 Nach dem Fund einer getöteten 75-Jährigen aus Melle (Landkreis Osnabrück) hat die Polizei in Köln zwei Tatverdächtige festgenommen. Ein 25- und ein 43-Jähriger wurden gefasst. Video (00:58 min)

3.000 Euro vom Konto abgehoben

Laut Anklage hatten die Männer ihr späteres Opfer unter einem Vorwand nach Köln gelockt. Dort sollen sie die 75-Jährige in einer Wohnung festgehalten und schwer misshandelt haben, um Geld von ihr zu erpressen. Sie erhielten von der Frau allerdings nur etwas Bargeld. Zwei Angeklagte seien anschließend mit der 75-Jährigen zurück nach Osnabrück gefahren. In der Nähe der NS-Gedenkstätte Augustaschacht bei Hasbergen hätten sie die Frau getötet. Später hoben sie 3.000 Euro vom Konto des Opfers ab, so die Ermittler.

Bis Oktober sind 14 Verhandlungstermine angesetzt.

