Stand: 30.07.2023 10:19 Uhr 74-Jähriger bei Unfall in Lingen schwer verletzt

Ein 74-jähriger Autofahrer ist am Samstag bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Auto in Lingen (Landkreis Emsland) schwer verletzt worden. Eine 28-Jährige sei gegen 9.40 Uhr mit ihrem Wagen an einer Kreuzung über Rot gefahren und in das Auto des Mannes geprallt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 74-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die 28-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzte den Schaden auf 17.500 Euro.

