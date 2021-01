Stand: 29.01.2021 19:46 Uhr 70 Landwirte und viele Traktoren: Protest gegen Düngepolitik

Zahlreiche Landwirte haben am Freitag in der hannoverschen Innenstadt gegen die Ausweisung sogenannter roter Gebiete gemäß der Düngeverordnung protestiert. Laut Polizei beteiligten sich 70 Bauern an dem Protest, zu dem die Initiative "Land schafft Verbindung" aufgerufen hatte. Wie die Beamten mitteilten, verlief die Demo friedlich und ohne Zwischenfälle. Bereits in den frühen Morgenstunden hatten sich einzelne Teilnehmende mit ihren Traktoren in der Gemeinde Lähden im Emsland aufgemacht, um in die Landeshauptstadt zu fahren. Auf dem Weg nach Hannover schlossen sich weitere Landwirte mit Fahrzeugen an. Rund 55 Traktoren erreichten so kurz nach 13 Uhr wie geplant ihr Ziel in Hannover, wo bereits weitere Demonstrierende warteten. Aufgrund der großen Zahl von Traktoren kam es laut Polizei während des Korsos zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. Kurz nach 17 Uhr machten sich etwa drei Viertel der Landwirte auf den Rückweg. Die übrigen Teilnehmenden hatten bereits im Vorfeld angekündigt, sich bis Sonntag an einer Mahnwache zu beteiligen.

