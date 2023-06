Stand: 01.06.2023 16:52 Uhr 67-Jähriger stirbt in Wohnung - Ermittlungen wegen Tötungsdelikts

Ein am Dienstag in Haren (Landkreis Emsland) tot aufgefundener Mann ist offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Wie die Staatsanwaltschaft Osnabrück am Donnerstag auf NDR Anfrage mitteilte, handelt es sich um ein Tötungsdelikt. Das habe die Obduktion ergeben. Ein Suizid werde ausgeschlossen. Mehr gab die Behörde zunächst nicht bekannt. Die eine Stichverletzung aufweisende Leiche des 67-Jährigen war Dienstagabend in seiner Wohnung gefunden worden. Ein Mitbewohner hatte die Polizei alarmiert.

VIDEO: Haren: Polizei ermittelt nach Leichenfund in Einfamilienhaus (31.05.2023) (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.06.2023 | 16:00 Uhr