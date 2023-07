Stand: 16.07.2023 14:45 Uhr 62-jähriger Pedelec-Fahrer stürzt mit Rad und stirbt

Ein 62 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist in Bad Iburg im Landkreis Osnabrück mit seinem Fahrrad gestürzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, zog er sich dabei tödliche Verletzungen zu. Der Mann starb demnach in der Nacht zu Sonntag trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Die Ursache für den Sturz sei zunächst noch unklar gewesen, so die Polizei. Weitere Unfallbeteiligte habe es nicht gegeben.

