Stand: 07.02.2024 16:47 Uhr 59-Jährige vermisst - Polizei sucht Christel Decressin aus Lingen

Seit dem 30. Januar wird Christel Decressin aus Lingen (Landkreis Emsland) vermisst. Die 59-Jährige ist laut Angaben der Polizei an jenem Tag mit ihrem weißen Pkw - einem VW Up - mit dem Kennzeichen EL-CD 26 unterwegs gewesen. Die Frau sei zuletzt am 30.1. gegen 13.40 Uhr auf der A31 in Fahrtrichtung Emden im Bereich Haren gesehen worden. Die Vermisste ist 1,63 Meter groß und schlank, hat kurze grau-blonde Haare und trägt eine Brille, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Wer Angaben oder Informationen zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann oder wer den Pkw nach dem 30. Januar gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer (0591) 874 00 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min