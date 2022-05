Stand: 24.05.2022 08:55 Uhr 5,7 Millionen Euro Steuern hinterzogen? Ehepaar vor Gericht

Ein Paar aus Osnabrück muss sich ab heute wegen des Vorwurfs der besonders schweren Steuerhinterziehung vor der Wirtschaftskammer des Landgerichts verantworten. Als Geschäftsführer eines asiatischen Restaurants in Osnabrück sollen der 52 Jahre alte Mann und die 48 Jahre alte Frau Umsatz- und Ertragssteuern in Höhe von 5,7 Millionen Euro hinterzogen haben. Laut Anklage haben sie Daten im Kassensystem manipuliert. Die Einnahmen wurden dadurch erheblich kleiner. Vor Gericht geht es um 18 Straftaten in gut fünfeinhalb Jahren. Den Beschuldigten drohen Freiheitsstrafen von sechs Monaten bis zu 15 Jahren.

