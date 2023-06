55-jähriger Radfahrer aus Twist weiter vermisst Stand: 14.06.2023 17:12 Uhr Von dem vermissten Radfahrer aus Twist im Emsland fehlt weiter jede Spur. Der 55-jährige Mann ist nach einer Radtour am Sonntag nicht zurückgekehrt. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Den Angaben zufolge ist Martin Sulmann nach einer Radtour gegen 15 Uhr nicht mehr nach Hause zurück gekehrt. Laut Polizei fährt er ein mattschwarzes Pedelec der Marke KTM, Modell Cento 10 Plus. Der Fahrradrahmen des Vermissten hat demnach die Nummer KS210522833.

Polizei Meppen nimmt Hinweise entgegen

Am Gepäckträger sollen zudem zwei schwarze Fahrradtaschen mit orangefarbenen Applikationen angebracht gewesen sein. Auch am Lenker war eine Fahrradtasche. Hinweise zu dem Vermissten nimmt die Polizei in Meppen unter der Telefonnummer (05931) 94 90 oder dem Notruf 110 entgegen.

