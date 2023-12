Stand: 20.12.2023 09:38 Uhr 500 Menschen bei "Wache der Solidarität" in Osnabrück

Die "Wache der Solidarität" vor der Synagoge in Osnabrück endet am Mittwoch. Laut Organisator Reinhart Richter haben sich rund 500 Menschen an der Aktion anlässlich des jüdischen Lichterfestes Chanukka beteiligt - darunter Mitglieder der Ratsparteien, des Theaters und des VfL Osnabrück. Zwei Wochen lang standen täglich Menschen vor der Osnabrücker Synagoge und haben aus Solidarität mit den Jüdinnen und Juden Wache gehalten. Für den 1. Januar plant die Initiative eine Kundgebung vor der Synagoge.

