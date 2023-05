Stand: 16.05.2023 09:25 Uhr 5-Jähriger wird bei Unfall in Wallenhorst schwer verletzt

In Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) ist ein kleiner Junge von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Fünfjährige sei am Montagabend auf die Fahrbahn gelaufen, ohne auf den Verkehr zu achten. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Junge kam ins Krankenhaus. Die 34-jährige Autofahrerin blieb unverletzt.

